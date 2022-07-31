Мінус 160 одиниць особового складу, літак, кілька танків та безпілотників: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 158-а доба повномасштабного вторгнення РФ до України. Генеральний штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати противника станом на 31 липня.

Так, починаючи з 24 лютого окупанти втратили:

особового складу – близько 40830 (+160) од.;

танків – 1763 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 4004 (+9) од.;

артилерійських систем – 916 (+10) од.;

РСЗВ – 259 (+1) од.;

засобів ППО – 117 (+0) од.;

літаків – 223 (+1) од.;

гелікоптерів – 190 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2) од.;

крилатих ракет – 174 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) од.;

спеціальної техніки – 80 (+2) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – підсумували в Генштабі.