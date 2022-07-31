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2022-07-31
Мінус 160 одиниць особового складу, літак, кілька танків та безпілотників: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
За даними Генштабу Збройних Сил України, найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку, інформує
© КМДА
Почалася 158-а доба повномасштабного вторгнення РФ до України. Генеральний штаб ЗСУ
Так, починаючи з 24 лютого окупанти втратили:
- особового складу – близько 40830 (+160) од.;
- танків – 1763 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 4004 (+9) од.;
- артилерійських систем – 916 (+10) од.;
- РСЗВ – 259 (+1) од.;
- засобів ППО – 117 (+0) од.;
- літаків – 223 (+1) од.;
- гелікоптерів – 190 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2) од.;
- крилатих ракет – 174 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) од.;
- спеціальної техніки – 80 (+2) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – підсумували в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua