Мінус 160 одиниць особового складу, літак, кілька танків та безпілотників: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

За даними Генштабу Збройних Сил України, найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку, інформує ZN.ua.

Мінус 160 одиниць особового складу, літак, кілька танків та безпілотників: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© КМДА

Почалася 158-а доба повномасштабного вторгнення РФ до України. Генеральний штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати противника станом на 31 липня.

Так, починаючи з 24 лютого окупанти втратили:

  • особового складу – близько 40830 (+160) од.;
  • танків – 1763 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 4004 (+9) од.;
  • артилерійських систем – 916 (+10) од.;
  • РСЗВ – 259 (+1) од.;
  • засобів ППО – 117 (+0) од.;
  • літаків – 223 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 190 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2) од.;
  • крилатих ракет – 174 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) од.;
  • спеціальної техніки – 80 (+2) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – підсумували в Генштабі.





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