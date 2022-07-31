Окупанти виводять особовий склад з двох селищ на Запоріжжі – ГУР МОУ

Окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка на Запоріжжі, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. При цьому ворог намагається створити враження планової ротації.

«Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції. Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі», – зазначили в ГУР.

Зараз поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше сотні військових. За даними ГУР, решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.

«Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг», – додали в ГУР.