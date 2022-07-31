Окупанти виводять особовий склад з двох селищ на Запоріжжі – ГУР МОУ

З одного із селищ ворог вивів майже весь особовий склад, інформує ZN.ua.

Окупанти виводять особовий склад з двох селищ на Запоріжжі – ГУР МОУ
© КМДА, Олексій Самсонов

Окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка на Запоріжжі, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. При цьому ворог намагається створити враження планової ротації.

«Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції. Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі», – зазначили в ГУР.

Зараз поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше сотні військових. За даними ГУР, решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.

«Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг», – додали в ГУР.





Интересные новости
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
В Болгарії вибухнув склад боєприпасів компанії, яка постачає Україні зброюВ Болгарії вибухнув склад боєприпасів компанії, яка постачає Україні зброю
Окупанти латають Антонівський міст під ХерсономОкупанти латають Антонівський міст під Херсоном
Знищено потяг окупантів із 40 вагонами у складі: втрати агресора колосальніЗнищено потяг окупантів із 40 вагонами у складі: втрати агресора колосальні
Окупанти тікають від Запоріжжя: відводять війська та техніку на півночі областіОкупанти тікають від Запоріжжя: відводять війська та техніку на півночі області
Окупанти зранку обстріляли Сумщину. В одній з громад пів сотні прильотівОкупанти зранку обстріляли Сумщину. В одній з громад пів сотні прильотів
Двісті морських піхотинців зі складу 810 бригади РФ відмовилися повертатись на війну проти України — ГУРДвісті морських піхотинців зі складу 810 бригади РФ відмовилися повертатись на війну проти України — ГУР
Мінус 160 одиниць особового складу, літак, кілька танків та безпілотників: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус 160 одиниць особового складу, літак, кілька танків та безпілотників: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Ситуація на Запоріжжі різко змінилася, окупанти виводять війська: в ГУР повідомили приємні новиниСитуація на Запоріжжі різко змінилася, окупанти виводять війська: в ГУР повідомили приємні новини
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: відомо про пошкодження житлових будинківОкупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: відомо про пошкодження житлових будинків
Спроби покращити свої позиції для наступу на Бахмут окупанти підтримують авіацією – ГайдайСпроби покращити свої позиції для наступу на Бахмут окупанти підтримують авіацією – Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости