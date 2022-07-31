Ситуація на Запоріжжі різко змінилася, окупанти виводять війська: в ГУР повідомили приємні новини

окупанти, російські солдати, російські війська

Окупанти почали відводити війська з кількох населених пунктів Запорізької області,

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

За даними ГУР, близько 40 поранених окупантів доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.

"Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг", — пояснили в розвідці.

окупанти, російські солдати, російські війська

Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що росія активно готується до проведення так званого референдуму на тимчасово окупованих територіях України.

“На тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія “единая россия”. Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того, вони відкрили дільниці для проведення виборів. Активно почався процес роздачі російських паспортів. Це комплекс заходів які зараз росія проводить на окупованих територіях для того щоб підготувати і провести референдум”, – повідомив експерт.

Вадим Скібіцький


Тарас Галушко, politeka.net





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