Невідомі обстріляли військових, які охороняли президента Гватемали Алехандро Джамматтеї

Інцидент стався неподалік від мексиканського кордону. Сам політик не постраждав, інформує ZN.ua.

Невідомі обстріляли військових, які охороняли президента Гватемали Алехандро Джамматтеї
© unsplash.com/rockstaar_

У суботу, 30 липня, невідомі озброєні люди відкрили вогонь по солдатах на контрольно-пропускному пункті, який забезпечував безпеку території під час візиту президента Гватемали Алехандро Джамматтеї до одного з міст поблизу кордону з Мексикою. Про це повідомляє ABC News.

Речник гватемальської армії Рубен Теллес розповів, що військові охороняли контрольно-пропускний пункт на шосе під час президентського візиту Джамматтеї до Ла-Лагуни, міста в провінції Уеуетенанго. У якийсь момент до блокпосту під’їхав автомобіль і його пасажири несподівано відкрили вогонь по солдатах. Ті почали стріляти у відповідь.

Теллес повідомив, що під час інциденту отримав поранення один із нападників (ймовірно мексиканець). Він одразу ж був доставлений до найближчого госпіталю для надання медичної допомоги. Що стосується Алехандро Джамматтеї, то в момент стрілянини він був у відносній безпеці, оскільки перебував на відстані два кілометри від місця події.

Інші нападники втекли на машині убік мексиканського кордону, який знаходиться приблизно за 80 кілометрів від міста. Речник гватемальської армії зазначив, що район, де стався інцидент, часто відвідують торговці людьми та контрабандисти наркотиків, багато з яких працюють на мексиканські банди. Наразі невідомо чи стрілянина якось пов’язана з особою президента Гватемали.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах військових РФУкраїнська авіація завдала ударів по опорних пунктах військових РФ
Війська РФ обстріляли три громади в Сумській області: є загиблі та пораненіВійська РФ обстріляли три громади в Сумській області: є загиблі та поранені
Окупанти зранку обстріляли Сумщину. В одній з громад пів сотні прильотівОкупанти зранку обстріляли Сумщину. В одній з громад пів сотні прильотів
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: відомо про пошкодження житлових будинківОкупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: відомо про пошкодження житлових будинків
Війська РФ двічі за ніч обстріляли Харків — мерВійська РФ двічі за ніч обстріляли Харків — мер
Окупанти обстріляли автовокзал Слов'янськаОкупанти обстріляли автовокзал Слов'янська
Джо Байден балотуватиметься на пост президента США в 2024 роціДжо Байден балотуватиметься на пост президента США в 2024 році
СБУ ідентифікувала ще чотирьох військових РФ, які чинили звірства в БучіСБУ ідентифікувала ще чотирьох військових РФ, які чинили звірства в Бучі
"Контрнаступ може стати ще успішнішим": в Офісі президента заявили про початок третього етапу війни"Контрнаступ може стати ще успішнішим": в Офісі президента заявили про початок третього етапу війни
Мета удару по Оленівці — зірвати домовленості щодо обмінів — офіс президента
Последние новости
Подгружаем последние новости