Невідомі обстріляли військових, які охороняли президента Гватемали Алехандро Джамматтеї

У суботу, 30 липня, невідомі озброєні люди відкрили вогонь по солдатах на контрольно-пропускному пункті, який забезпечував безпеку території під час візиту президента Гватемали Алехандро Джамматтеї до одного з міст поблизу кордону з Мексикою. Про це повідомляє ABC News .

Речник гватемальської армії Рубен Теллес розповів, що військові охороняли контрольно-пропускний пункт на шосе під час президентського візиту Джамматтеї до Ла-Лагуни, міста в провінції Уеуетенанго. У якийсь момент до блокпосту під’їхав автомобіль і його пасажири несподівано відкрили вогонь по солдатах. Ті почали стріляти у відповідь.

Теллес повідомив, що під час інциденту отримав поранення один із нападників (ймовірно мексиканець). Він одразу ж був доставлений до найближчого госпіталю для надання медичної допомоги. Що стосується Алехандро Джамматтеї, то в момент стрілянини він був у відносній безпеці, оскільки перебував на відстані два кілометри від місця події.

Інші нападники втекли на машині убік мексиканського кордону, який знаходиться приблизно за 80 кілометрів від міста. Речник гватемальської армії зазначив, що район, де стався інцидент, часто відвідують торговці людьми та контрабандисти наркотиків, багато з яких працюють на мексиканські банди. Наразі невідомо чи стрілянина якось пов’язана з особою президента Гватемали.