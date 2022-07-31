Британські солдати беруть участь у навчаннях у Фінляндії

Фінляндія підписала з Великою Британією декларацію про взаємні гарантії, інформує ZN.ua.

Підрозділи британської, американської та фінської армій проводять навчання на території Фінляндії, тоді як Гельсінкі продовжує підготовку до вступу до НАТО, повідомляє Sky News.

"Близько 150 службовців британської армії та військових льотчиків спільно з партнерами зі США та Фінляндії беруть участь у чотириденних навчаннях "Зорка лисиця" (Vigilant Fox)", заявили в міністерстві оборони Великобританії.

Як зазначається у повідомленні оборонного відомства, "на навчання до Фінляндії вертольотами "Чинук" попрямували британські солдати, розміщені в Естонії".

Раніше в липні стало відомо, що ВПС Великобританії направили для навчань у Фінляндії та Швеції чотири винищувачі "Тайфун" і два винищувачі F-35, нагадує телеканал.


Антон Герасименко, ZN.ua





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