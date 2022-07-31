Спроби покращити свої позиції для наступу на Бахмут окупанти підтримують авіацією – Гайдай

Сергій Гайдай повідомив, що окупанти хочуть скувати сили оборони, аби наші захисники не могли проводити ротацію чи підсилювати інші напрямки, інформує ZN.ua.

Російські загарбники не припиняють спроби покращити тактичне положення задля наступу на Бахмут та прилеглі населені пункти на межі Донецької та Луганської областей. Свою піхоту окупанти підтримують штурмовою та армійською авіацією, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Так, поблизу семи міст та сіл протягом 30 липня зафіксовані авіаудари. Противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишає населені пункти без газу і світла. Позиції українських військ обстріляні вздовж усієї лінії зіткнення», – зазначив Гайдай.

Він додав, що росіяни випустили по наших позиціях чотири ракети, 15 разів обстріляли з артилерії, ще три з мінометів. Крім того, ворог п’ять разів використав РСЗВ та провів три танкові атаки.

«Росіяни хочуть скувати дії оборони, аби в нас не було змоги проводити ротацію чи підсилювати інші напрямки. Також учора наші бійці виявили та знешкодили одну із розвідувальних груп росіян. Водночас авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії для підтримки дій наземних угруповань. Втім, наступ ворога відбито одразу по декількох напрямках», – додав очільник Луганської ОВА.

Водночас Гайдай повідомив, що в окупованому Сєвєродонецьку, де росіяни півтора місяця обіцяли полагодити електропостачання, запрацював перший телевізор.

«Щоправда, розташований він на борту автомобіля, який пересувається по місцях скупчення населення, транслює лише один канал, який забажає окупаційна влада, і працює нерегулярно», – повідомив очільник ОВА.





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