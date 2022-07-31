Військовий облік жінок: чи потрібно студенткам відвідати військкомат

В Україні жінки деяких професій мають стати на військовий облік, інформує ZN.ua.

Військовий облік жінок: чи потрібно студенткам відвідати військкомат
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З 1 жовтня 2021 року українкам, які мають спеціальність, визначену у наказі №313, необхідно стати на військовий облік. Чи треба студенткам, які навчаються на цих спеціальностях ставати на військовий облік, розповів адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак, пише "Українська правда. Життя".

Фахівець зазначив, що поки студентка не отримала диплом про закінчення навчання у закладі вищої освіти, вона немає спеціальності.

"Поки у студентки немає диплома, в неї немає спеціалізації і професії. Відповідно, вона не може підпадати під цей перелік. Але якщо студентка хоче, вона може взяти довідку з університету про її спеціалізацію і стати на облік за власним бажанням", – наголосив Новак.

Експерт підкреслив, що студентку не можуть мобілізувати примусово, поки у неї на період навчання є відстрочка. Студентка може бути мобілізована лише за власним бажанням, якщо медична комісія визнає її придатною до служби.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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