Перший корабель з українським зерном в Туреччині очікують вже наступного тижня – ЗМІ

До каравану має увійти майже два десятки кораблів.

Перший корабель з українським зерном в Туреччині очікують вже наступного тижня – ЗМІ
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Перше судно з українським зерном має прибути до Туреччини 3 серпня, пише CNN Turk. До каравану мають увійти 16 кораблів. Вказано, що кораблі будуть відстежуватися за допомогою безпілотників та супутників з моменту їх відправлення.

Першою зупинкою каравану має стати Стамбул. Вказано, що після відкриття Спільного координаційного центру в Стамбулі надійшла новина про завантаження першого судна. Так, 3 серпня очікується перший корабель у територіальних водах Туреччини.

За даними ЗМІ, за ініціативи Анкари перші кораблі із зерном відправляться до африканських країн, яким загрожує голод. У цьому контексті очікується, що судно, яке вийде з Одеського порту, прибуде до Сомалі. Представники ООН заявили, що час подорожі судна до Сомалі може тривати до півтора місяця, інформує ZN.ua.







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