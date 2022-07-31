Перший корабель з українським зерном в Туреччині очікують вже наступного тижня – ЗМІ

Перше судно з українським зерном має прибути до Туреччини 3 серпня, пише CNN Turk. До каравану мають увійти 16 кораблів. Вказано, що кораблі будуть відстежуватися за допомогою безпілотників та супутників з моменту їх відправлення.

Першою зупинкою каравану має стати Стамбул. Вказано, що після відкриття Спільного координаційного центру в Стамбулі надійшла новина про завантаження першого судна. Так, 3 серпня очікується перший корабель у територіальних водах Туреччини.