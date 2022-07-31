Перший корабель з українським зерном в Туреччині очікують вже наступного тижня – ЗМІ
До каравану має увійти майже два десятки кораблів.
Перше судно з українським зерном має прибути до Туреччини 3 серпня,
Першою зупинкою каравану має стати Стамбул. Вказано, що після відкриття Спільного координаційного центру в Стамбулі надійшла новина про завантаження першого судна. Так, 3 серпня очікується перший корабель у територіальних водах Туреччини.
За даними ЗМІ, за ініціативи Анкари перші кораблі із зерном відправляться до африканських країн, яким загрожує голод. У цьому контексті очікується, що судно, яке вийде з Одеського порту, прибуде до Сомалі. Представники ООН заявили, що час подорожі судна до Сомалі може тривати до півтора місяця, інформує