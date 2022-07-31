Обстріл Гуляйполя: зруйнувано 13 об'єктів цивільної інфраструктури

Окупанти основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, інформує ZN.ua.

Обстріл Гуляйполя: зруйнувано 13 об'єктів цивільної інфраструктури
© Запорізька ОДА

У суботу, 30 липня, російські окупаційні сили обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Гуляйполя Запорізької області, інформує Запорізька ОВА у Telegram.

"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Гуляйполя. Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Окупанти в Запорізькій області основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Війська РФ продовжують обстрілювати позиції українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.


Анна Конюченко, ZN.ua





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