Обстріл Гуляйполя: зруйнувано 13 об'єктів цивільної інфраструктури
Окупанти основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, інформує
У суботу, 30 липня, російські окупаційні сили обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Гуляйполя Запорізької області, інформує Запорізька ОВА у
"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Гуляйполя. Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Окупанти в Запорізькій області основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Війська РФ продовжують обстрілювати позиції українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.