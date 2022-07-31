Обстріл Гуляйполя: зруйнувано 13 об'єктів цивільної інфраструктури

У суботу, 30 липня, російські окупаційні сили обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Гуляйполя Запорізької області, інформує Запорізька ОВА у Telegram.

"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Гуляйполя. Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.