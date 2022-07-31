Кремлівське задзеркалля: як пропаганда розганяє фейк про "удар ЗСУ" по штабу флоту в Севастополі

31 липня, у неділю, країна-терорист Росія вирішила звинуватити ЗСУ за нібито "атаку" на штаб Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Однак уже зараз російські пропагандисти не можуть дійти згоди у своїй брехні.

"Апостроф" зібрав інформацію про реакцію окупантів.

Окупаційна влада в Севастополі спочатку розповідала, що удару завдав український безпілотник, який нібито пролетів 300 км, пролунав "хлопок" і через це постраждало 5 людей.

Водночас окупанти тепер стверджують: люди, а саме шесторо, постраждали від розбитих вікон. За інформацією від російських федеральних, тобто пропагандистських, ЗМІ, двоє отримали поранення середньої тяжкості унаслідок уламків розбитого скла з вікон. Однак пропагандисти уточнюють, що БпЛА був малопотужним.

Таким чином, версія російських окупантів зводиться до того, що якимось чином малопотужний БпЛА ЗСУ пролетів як мінімум 300 км, ударив по штабу військово-морського флоту країни-терориста РФ, але всі люди постраждали саме через уламки скла з розбитих вікон.

Унаслідок так званої "провокації ЗСУ" губернатор від окупантів Развожаєв заявив, що всі святкові заходи в День ВМФ відмінені. Але, як відомо, парад кораблів окупанти скасували ще десять днів тому, інформує Апостроф.

Інші російські окупанти й пропагандисти називають цю подію "тероризмом", закликаючи ЗС РФ вдарити по всьому українському чорноморському узбережжю. Зокрема, депутат Держдуми країни-терориста РФ Іванов боїться "навіть уявити, які привітання готоє київська хунта на День знань", однак він точно не боїться масових вбивств мирних мешканців України.

Військова кореспондентка пропагандистського телеканалу "Перший канал" також обурюється на "чистої води терор", але уточнює, що "безпілотник, який ударив по штабу Чорноморського флоту, був запущений на відстані три кілометри. Значить із території Криму, звичайно ж", і запитує "чи порушили справу за терористичною статтею?". Однак на думку їй не спадає, що російське окупаційне військо само влаштувало провокацію за наказом Кремля.

Водночас перший замісник глави Держдуми РФ у справах СНД Затулін висловився спокійно: "Атака безпілотника на штаб Чорноморського флоту нічого, крім роздратування та бажання виконати цілі спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України, не викликає". Разом з цим цілі так званої "спецоперації з демілітаризації й денацифікації" не можуть російські окупанти виконати вже впродовж 5 місяців.


Ліза Бровко, Апостроф





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