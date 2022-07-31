Окупанти не пустили Червоний Хрест на місце трагедії в Оленівці

Ще вчора Міноборони країни-окупанта заявляло, нібито РФ погодилась допустити на місце вбивства українських полонених не лише представників МКЧХ, а й представників ООН, інформує ZN.ua.

Окупанти не пустили Червоний Хрест на місце трагедії в Оленівці
© Офіс генерального прокурора

Представників Міжнародного комітету Червоного Хреста не допустили до колонії в окупованій Оленівці, де нещодавно через обстріл самими ж окупантами загинули та постраждали українські військовополонені. Про це МКЧХ повідомив у Twitter.

«Відзначимо, що наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій», – йдеться у повідомлені.

При чому Червоний Хрест повідомляв, що одразу офіційно запросив доступ до колонії в Оленівці та військовополонених, пропонуючи свою допомогу. При цьому в Міноборони країни-агресорки повідомляли, що РФ нібито погодилася допустити місію Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста на місце трагедії в Оленівці.

«Ми не припинимо шукати доступу до цих військовополонених і до всіх військовополонених у цьому міжнародному збройному конфлікті, до яких ми ще не мали доступу», – додали в МКЧХ.





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