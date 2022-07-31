Росіяни різко збільшили присутність військ у Чорному морі – ОК «Південь»

Загалом у морі маневрують 14 російських військових суден

Росіяни різко збільшили присутність військ у Чорному морі – ОК «Південь»
© Міністерство оборони РФ

Росіяни різко наростили корабельне угруповання у Чорному морі. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи», – йдеться у повідомленні ОК «Південь», інформує ZN.ua.

На чергуванні і напоготові завдавати удари, за інформацією командування, чотири ракетні та чотири десантні кораблі. До запуску готові 32 ракети типу «Калібр».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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