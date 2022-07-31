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2022-07-31
Росіяни різко збільшили присутність військ у Чорному морі – ОК «Південь»
Загалом у морі маневрують 14 російських військових суден
© Міністерство оборони РФ
Росіяни різко наростили корабельне угруповання у Чорному морі. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «
«Корабельне угруповання ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи», – йдеться у повідомленні ОК «Південь», інформує
На чергуванні і напоготові завдавати удари, за інформацією командування, чотири ракетні та чотири десантні кораблі. До запуску готові 32 ракети типу «Калібр».
Юлія Лавришин, ZN.ua