Росіяни різко збільшили присутність військ у Чорному морі – ОК «Південь»

Росіяни різко наростили корабельне угруповання у Чорному морі. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування « Південь ».

«Корабельне угруповання ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи», – йдеться у повідомленні ОК «Південь», інформує ZN.ua .

На чергуванні і напоготові завдавати удари, за інформацією командування, чотири ракетні та чотири десантні кораблі. До запуску готові 32 ракети типу «Калібр».