Мелітопольці не підтримують окупантів, з міста виїхало 60% населення — мер

Загарбники активно готуються до псевдореферендуму.

Мелітопольці не підтримують окупантів, з міста виїхало 60% населення — мер
© Getty Images

Жителі Мелітополя не підтримують окупантів, з міста виїхало 60% населення. Тим часом загарбники готуються до «псевдореферендуму», вже створили фейкові виборчі комісії та захопили типографію. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, в черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій більше 800 авто – понад 4 тисячі людей. Протягом доби загарбники випускають не більше 200-300 автомобілів, інформує ZN.ua.

«Почали робити копію паспортів людей, які виїжджають. З понеділка для виїзду змушують людей брати в комендатурі спецперепустки», - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що мелітопольці не підтримують окупантів. З міста вже виїхало 60% населення. Самі ж загарбники готуються до «псевдоголосування»: створили фейкові виборчі комісії та захопили типографію.

За словами мера, окупантам потрібна картинка для пропагандистських ЗМІ.

«Навіть якщо в місті не залишиться людей, вони привезуть «своїх» для зйомки «голосування»», - сказав Федоров.

«Деякі народи в Росії не вважають за людей і використовують як «гарматне м'ясо». Деяких привозять до України з дальніх республік Росії, наприклад, з Бурятії, щоб створити картинку масовості людей в Мелітополі», - додав він.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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