Ситуація з боку Білорусі загострюється, британська розвідка розкрила дії Лукашенка: "Його режим став..."

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від росії.

Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 31 липня.

Так, повідомляється, що 28 липня 2022 року росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі. Це сталося після того, як рф використала білоруську територію для виконання основних ударів своєї невдалої спроби взяти Київ у лютому.

За даними розвідки Великобританії, президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує дотримуватися лінії москви щодо українського конфлікту. Про це також свідчить його заява 21 липня, що Україна повинна прийняти вимоги росії щодо припинення війни.

Олександр Лукашенко

"Його режим став дедалі авторитарнішим із поширенням смертної кари за «підготовку терористичних актів». Його дедалі більші й безпідставні звинувачення в задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від росії", — констатують британські експерти.

Раніше повідомлялося, що у рамках акції «Байрактар для України» у Польщі зібрали понад 23,7 млн. злотих із необхідних 22,5 млн. За словами ініціатора збору, відомого польського журналіста Славомира Сераковського, донатили не лише поляки, а й литовці та білоруси.

Александр Лукашенко

«З першого дня я запросив білорусів, які мешкають у Польщі, щоб вони створили свою віртуальну скарбничку в рамках акції і в результаті вони зібрали більше коштів із усіх скарбничок. Це свідчення того, що лукашенко на боці путіна, але більшість білорусів – на боці України», - повідомив журналіст.


Тарас Галушко, politeka.net





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