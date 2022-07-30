У Бундестазі звинуватили Шольца у затягуванні допомоги Україні: "Не слід розслаблятися"

Постачання зброї Україні з Німеччини уповільнює відомство федерального канцлера Олафа Шольца.

Таку думку висловила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, повідомляє DW.

“Найвужчим місцем, яке гальмує військову допомогу Німеччини, є, з будь-яких причин, відомство канцлера”, – заявила Штрак-Циммерман.

При цьому вона вважає, що уряд ФРН має вирішити питання із постачанням не пізніше кінця жовтня. За її словами, все вказує на те, що президент рф путін “продовжить свою віроломну кампанію”, тож німецьким політикам “не слід розслаблятися”.