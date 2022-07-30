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2022-07-30
ЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдні
В Новій Каховці критично зменшено ворожі запаси пального, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Збройні сили України на півдні знищили декілька складів окупантів із боєприпасами та паливом, інформує Оперативне командування "Південь" у
"За підсумками нічної роботи знищено ворожі запаси боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі. Також в Новій Каховці критично зменшено ворожі запаси пального і максимально ускладнено транспортне сполучення", – йдеться в повідомленні.
Українські військові продовжують посилений вогневий контроль транспортних та логістичних об’єктів, на які розраховують війська РФ у своїх стратегічних планах.
Анна Конюченко, ZN.ua