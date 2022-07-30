ЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдні

В Новій Каховці критично зменшено ворожі запаси пального, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдні
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Збройні сили України на півдні знищили декілька складів окупантів із боєприпасами та паливом, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"За підсумками нічної роботи знищено ворожі запаси боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі. Також в Новій Каховці критично зменшено ворожі запаси пального і максимально ускладнено транспортне сполучення", – йдеться в повідомленні.

Українські військові продовжують посилений вогневий контроль транспортних та логістичних об’єктів, на які розраховують війська РФ у своїх стратегічних планах.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Блок рекламы


Похожие новости
Бійці ЗСУ знищили ще одну ворожу "пташку" над ДонбасомБійці ЗСУ знищили ще одну ворожу "пташку" над Донбасом
ЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ в АлчевськуЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ в Алчевську
Ще майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в УкраїніЩе майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в Україні
Вибухи в Енергодарі: шість окупантів отримали пораненняВибухи в Енергодарі: шість окупантів отримали поранення
ЗСУ за добу знищили два склади боєприпасів противника та 105 окупантів на півдніЗСУ за добу знищили два склади боєприпасів противника та 105 окупантів на півдні
Під Слов'янськом і Краматорськом ЗСУ знищили розвідку ворога: зведення Генштабу на вечір 29 липняПід Слов'янськом і Краматорськом ЗСУ знищили розвідку ворога: зведення Генштабу на вечір 29 липня
Жителів Херсона лякають заселенням окупантів до їхніх будинків: що гауляйтери вимагають зробити до 1 серпняЖителів Херсона лякають заселенням окупантів до їхніх будинків: що гауляйтери вимагають зробити до 1 серпня
Удар по бараку з українськими полоненими, розкрито справжні мотиви окупантів: "Згоріли просто у ліжках"Удар по бараку з українськими полоненими, розкрито справжні мотиви окупантів: "Згоріли просто у ліжках"
Успіхи ЗСУ на Півдні та провал окупантів на Сході: актуальна карта війни в Україні на 29 липняУспіхи ЗСУ на Півдні та провал окупантів на Сході: актуальна карта війни в Україні на 29 липня
"ЗСУ ще не починали": захисники знищили важливий залізничний вузол, зрадники налякані"ЗСУ ще не починали": захисники знищили важливий залізничний вузол, зрадники налякані
Последние новости
Подгружаем последние новости