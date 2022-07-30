ЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдні

Збройні сили України на півдні знищили декілька складів окупантів із боєприпасами та паливом, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"За підсумками нічної роботи знищено ворожі запаси боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі. Також в Новій Каховці критично зменшено ворожі запаси пального і максимально ускладнено транспортне сполучення", – йдеться в повідомленні.