Бійці ЗСУ знищили ще одну ворожу "пташку" над Донбасом

Українські захисники "приземлили" ще одну ворожу "пташку": "Іглою" пришпили до землі черговий броньований штурмовик Су-25.

Інформацією про це на Facebook-сторінці поділилася 25-а окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.

"Черговий ворожий Су-25 "долітався"! 29 липня на Донеччині Сечеславські десантники з ПЗРК "Голка" збили броньований штурмовик окупантів", - йдеться у повідомленні захисників, інформує Апостроф.

Українські герої додали, що й надалі знищуватимуть ворога на нашій землі.

Зазначимо, вранці, 30 липня, Генштаб ділився свіжими даними про втрати окупантів, але там ще не було інформації про збитий Су-25.


Інна Погрібна, Апостроф





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