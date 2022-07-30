У Запоріжжі затримали торгівця зброєю: його підозрюють у підготовці диверсій

Правоохоронці продовжує посилені контрдиверсійні заходи у прифронтових районах півдня України. В результаті спецоперації у Запоріжжі затримано торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин – повідомляють в прес-службі СБУ .

За повідомленням спецслужби, під час затримання правоохоронці виявили у зловмисника партію тротилу.

«Бойові засоби ураження він приховано зберігав за місцем проживання в обласному центрі. Своїх клієнтів підшукував через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл», - зазначають у відомстві.

В ході проведення подальших слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження схрону зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Серед вилученого – понад 5 кг тротилу і пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22.

За попередніми даними слідства, тайник міг бути облаштований для вчинення диверсій на території регіону. Його обладнали у покинутій господарській будівлі на околицях Запоріжжя. Під час її огляду правоохоронці серед іншого виявили бойові гранати та понад 800 набоїв калібру 7,62 мм.