У Запоріжжі затримали торгівця зброєю: його підозрюють у підготовці диверсій

Злочинець облаштував на околицях міста тайник з боєприпасами

У Запоріжжі затримали торгівця зброєю: його підозрюють у підготовці диверсій
У Запоріжжі СБУ виявила схованку зі зброєю
© СБУ

Правоохоронці продовжує посилені контрдиверсійні заходи у прифронтових районах півдня України. В результаті спецоперації у Запоріжжі затримано торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин – повідомляють в прес-службі СБУ.

За повідомленням спецслужби, під час затримання правоохоронці виявили у зловмисника партію тротилу.

«Бойові засоби ураження він приховано зберігав за місцем проживання в обласному центрі. Своїх клієнтів підшукував через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл», - зазначають у відомстві.

В ході проведення подальших слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження схрону зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Серед вилученого – понад 5 кг тротилу і пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22.

За попередніми даними слідства, тайник міг бути облаштований для вчинення диверсій на території регіону. Його обладнали у покинутій господарській будівлі на околицях Запоріжжя. Під час її огляду правоохоронці серед іншого виявили бойові гранати та понад 800 набоїв калібру 7,62 мм.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Блок рекламы


Похожие новости
"Доведеться обирати між зброєю та олією для народу": в ЄС передбачили найближче майбутнє рф"Доведеться обирати між зброєю та олією для народу": в ЄС передбачили найближче майбутнє рф
На Дніпропетровщині затримали п'яного полковника СБУ: погрожував копам автоматом, фото та відеоНа Дніпропетровщині затримали п'яного полковника СБУ: погрожував копам автоматом, фото та відео
Радниця Орбана подала у відставку через його нацистську заявуРадниця Орбана подала у відставку через його нацистську заяву
Бізнес-партнер Єрмака і його батька контролює монополію з торгівлі зброєю – «Наші гроші»Бізнес-партнер Єрмака і його батька контролює монополію з торгівлі зброєю – «Наші гроші»
Зливав ворогу дані про ЗСУ та тероборону: у Києві затримали посібника окупантівЗливав ворогу дані про ЗСУ та тероборону: у Києві затримали посібника окупантів
Нацгвардійці затримали в Києві двох колаборантів, що збирали інформацію для ворогаНацгвардійці затримали в Києві двох колаборантів, що збирали інформацію для ворога
На Житомирщині затримали агента воєнної розвідки РФ, який здавав окупантам дані для обстрілів — СБУНа Житомирщині затримали агента воєнної розвідки РФ, який здавав окупантам дані для обстрілів — СБУ
NYT: Захід почав ставитись до прохань України про зброю як до шуму, Київ намагається переконати його доказамиNYT: Захід почав ставитись до прохань України про зброю як до шуму, Київ намагається переконати його доказами
Заява Байдена про його захворювання на рак переполошило весь світ: з'явилося поясненняЗаява Байдена про його захворювання на рак переполошило весь світ: з'явилося пояснення
Росія може погрожувати Україні ядерною зброєю та вербує зеків: карта боїв та аналіз ISWРосія може погрожувати Україні ядерною зброєю та вербує зеків: карта боїв та аналіз ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости