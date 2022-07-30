ЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ в Алчевську

Збройні сили України знищили склад з боєприпасами військ РФ в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області, інформує СтратКом ЗСУ .

"Трішки виспавшись після ночі #Дядичко_Ленд_Ліз разом із Бавовною і Селітрою завітали до Алчевська. Дуже добре чути на відео "як лопаються подушки і ковдри" на не "складі БК", - йдеться в повідомленні.