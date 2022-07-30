ЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ в Алчевську

Українські військові продовжують знищувати склади окупантів, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ в Алчевську
© Getty Images

Збройні сили України знищили склад з боєприпасами військ РФ в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області, інформує СтратКом ЗСУ.

"Трішки виспавшись після ночі #Дядичко_Ленд_Ліз разом із Бавовною і Селітрою завітали до Алчевська. Дуже добре чути на відео "як лопаються подушки і ковдри" на не "складі БК", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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