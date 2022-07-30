Прем'єр-міністр Естонії закликала не залишати російські злочини безкарними

Не може бути повернення до відносин із військовими злочинцями, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Естонії закликала не залишати російські злочини безкарними
© Scanpix/Postimees

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що військові злочини Росії не повинні залишитися безкарними, коментуючи вбивство українських військовополонених в Оленівці, про це вона написала у своєму Twitter.

"І знову ми стаємо свідками жорстоких та жахливих злочинів, скоєних Росією. Масове вбивство в Оленівці українських військовополонених відтворює найтемніші сторінки історії.


Антон Герасименко, ZN.ua





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