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2022-07-30
Прем'єр-міністр Естонії закликала не залишати російські злочини безкарними
Не може бути повернення до відносин із військовими злочинцями, інформує
© Scanpix/Postimees
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що військові злочини Росії не повинні залишитися безкарними, коментуючи вбивство українських військовополонених в Оленівці, про це вона
"І знову ми стаємо свідками жорстоких та жахливих злочинів, скоєних Росією. Масове вбивство в Оленівці українських військовополонених відтворює найтемніші сторінки історії.
Антон Герасименко, ZN.ua