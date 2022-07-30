Ще майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в Україні

Станом на 30 липня, з початку повномасштабної війни в Україні, кількість загиблих російських окупантів на нашій території складає 40 670 людей. З них, за останню добу, було ліквідовано 170 осіб, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

З 24 лютого також було знищено стільки ворожої військової техніки:

танків ? 1 759 одиниць(+10 за останню добу);

бойових броньованих машин ? 3 995 (+8),

артилерійських систем – 906 (+6);

РСЗВ – 258 (+0);

засобів ППО – 117 (+0);

літаків – 222 (+0);

гелікоптерів – 190 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2);

крилатих ракет – 174 (+0);

кораблів та катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19);

спеціальної техніки – 78 (+1).

У Генштабі зазначили, що н айбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua