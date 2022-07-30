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2022-07-30
Ще майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в Україні
Станом на 30 липня, з початку повномасштабної війни в Україні, кількість загиблих російських окупантів на нашій території складає 40 670 людей. З них, за останню добу, було ліквідовано 170 осіб, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
З 24 лютого також було знищено стільки ворожої військової техніки:
- танків ? 1 759 одиниць(+10 за останню добу);
- бойових броньованих машин ? 3 995 (+8),
- артилерійських систем – 906 (+6);
- РСЗВ – 258 (+0);
- засобів ППО – 117 (+0);
- літаків – 222 (+0);
- гелікоптерів – 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2);
- крилатих ракет – 174 (+0);
- кораблів та катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19);
- спеціальної техніки – 78 (+1).
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Катерина Глянько, Апостроф