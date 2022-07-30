ЗСУ змусили відступити розвідгрупу військ РФ поблизу Верхньокам’янського — голова Луганської ОВА

Розвідгрупу окупантів, яка діяла поблизу Верхньокам’янського Донецької області, уражено вогнем ЗСУ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Раніше окупантам вдавалося проводити масовані наступи через значну перевагу в артилерії. Зараз міжнародної підтримки у вигляді HIMARS ще недостатньо для нашого контрнаступу, однак через знешкодження складів із боєприпасами ворогу стало набагато важче поповнювати запаси зброї та маневрувати», - написав Гайдай.

Він додав, що за останній місяць просування загарбників втратило стрімкість. Протягом липня війська РФ лише намагаються штурмувати Донеччину. Одну із таких спроб зупинено під Верхньокам’янським.

«Наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і змусили відступити», - заявив Гайдай.

За його словами, ворог відійшов ще на п’ятьох напрямках, звідки намагався прорвати оборону українців.

Однак загарбники продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією.

«Так, протягом 29 липня ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну танкову, використані міномети», - написав голова ОВА.

Крім того, ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, здійснивши удари ще щонайменше по шести населених пунктах.