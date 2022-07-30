По Нікополю уночі випустили близько 80 снарядів: фото наслідків

Уночі 30 липня російські окупанти кілька разів накрили Нікопольський район вогнем з "Градів". На нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду ворог направив до 80 снарядів.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Апостроф.

За його інформацією, у Нікополі знищили приватний будинок, пошкоджено п'ятнадцять будинків та приблизно стільки ж господарських будівель, виведено з ладу електромережу. До тисячі місцевих мешканців залишились без світла, зараз над цим працюють електрики. Крім того, є руйнування на двох місцевих підприємствах, на одному з них сталося загоряння. Пожежники приборкували полум'я кілька годин. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді теж обійшлося без жертв та руйнувань. В інших районах області зараз спокійно.

Нагадаємо, 29 липня російське окупаційне військо ударило з РСЗВ "Град" по житлових кварталах Нікополя та Криворізького районів на Дніпропетровщині, вчиняючи черговий військовий злочин.


Інна Погрібна, Апостроф





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