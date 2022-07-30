"Доведеться обирати між зброєю та олією для народу": в ЄС передбачили найближче майбутнє рф

Валовий внутрішній продукт Росії цього року скоротиться на 10%. Це призведе до найбільшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу.

Про це повідомив Deutsche Welle з посиланням на інтерв’ю керівника дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

«Дуже швидко президенту Росії Володимиру Путіну доведеться обирати між зброєю та олією для народу», – заявив Боррель.

Таким чином головний дипломат ЄС відкинув твердження про те, що російська економіка поки що не сильно постраждала від західних санкцій, тоді як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію.

Він вважає, що важливішим за скорочення споживання російського газу є зусилля, спрямовані на «розрив зв’язків російської економіки з рештою світу».

«Російська військова машина потребує не тільки грошей, а й технологій», – наголосив Боррель.

Своєю чергою, очільник дипломатії Євросоюзу закликав звернути увагу на російські танки, в яких використовують західні компоненти.

«Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Росіяни більше не матимуть до них доступу», – підсумував Боррель.