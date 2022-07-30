Вбивство військовополонених у Оленівці: родичі звернулися до всього світу та провели акцію у Києві

У суботу, 30 липня, у Києві відбулася акція родичів захисників "Азовсталі" після того, як ЗС РФ вбили українських військовополонених в Оленівці, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Суспільне".

Мітинг проходив на Софійській площі, де зібралося приблизно 100 осіб. Дружини та близькі захисників "Азовсталі" просили чинну владу звернути увагу на те, що російські окупанти чинять із українськими військовополоненими.

Під час акції дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко звернулася до західних союзників України та закликала визнати Росію країною, що спонсорує тероризм. Як зазначає жінка, вона розчарована тим, що захисники "Азовсталі" склали зброю на заводі, оскільки ООН та Червоний Хрест запевнили їх тому, що їхньому життю нічого не загрожує.

Асоціація родин захисників "Азовсталі", у свою чергу, оприлюднила звернення до міжнародної спільноти через теракт, який влаштували російські військовослужбовці на території колонії в Оленівці. Близькі бійців впевнені, що ЗС РФ цілеспрямовано скоїли черговий військовий злочин, вбивши понад 50 військовополонених.

"Захисники міста Маріуполя упродовж 85 днів у надскладних умовах, без достатньої кількості їжі, води, медикаментів, тримали оборону міста і відтягували на себе найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Усі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. За посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з 16 по 20 травня 2022 р. було проведено операцію щодо порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя і під гарантії з боку цих міжнародних організацій їх було вивезено на непідконтрольну Україні територію з гарантією подальшого обміну", - зазначили в Асоціації та нагадали, що саме ООН та Червоний Хрест виступили гарантами життя і здоров’я українських воїнів.

Родичі захисників "Азовсталі" назвали Росію країною-терористом, яка ігнорує міжнародне право, свої обіцянки та цинічно вбиває військовополонених. У зв’язку з цим, Асоціація закликала західних партнерів покарати Кремль та направити своїх спеціалістів до колонії в Оленівці, щоб з’ясувати усі обставини трагедії та посприяти передачі тіл загиблих воїнів.