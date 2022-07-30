Норвегія передала ЗСУ 14 броньованих машин IVECO

Норвегія передала Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III - повідомили на сайті уряду Норвегії.

«Ці транспортні засоби мають гарну мобільність та захист, і належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані», - зазначили у повідомленні.

В уряді наголосили, що бронеавтомобілі постачаються на прохання української влади на додаток до іншого військового обладнання, такого як артилерія, переносна протиповітряна оборона (ПЗРК) та бронетранспортери, які Норвегія вже передала Україні раніше.

“Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення Росії”, – сказав міністр оборони Норвегії Бьорн Арильд Грам.

Машини є варіантом Iveco LMV – армійський багатоцільовий позашляховик із броньованим корпусом. Маса машини в базовій комплектації становить 7 т, максимальна швидкість – 130 км/год, запас ходу – 600 км. Станом на 2016 рік у Збройних силах Норвегії було 170 автомобілів IVECO LAV у різних варіантах.