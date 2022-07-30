Вибухи в Енергодарі: шість окупантів отримали поранення

В результаті нічних вибухів в тимчасово окупованому РФ Енергодарі постраждали шестеро російських окупантів, зазначив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Після нічних подій в Енергодарі шестеро військових окупаційної армії рф звернулися в лікарню по первинну допомогу. А вже пізніше відправилися лікуватися до "своїх" медиків", - зазначив Орлов у Telegram.

Він також наголосив, що постраждалих серед місцевих жителів немає.

В тимчасово окупованому Енергодарі вночі було знищено три одиниці військової техніки ворога. В першому мікрорайоні, прямо перед готелем «ВП ЗАЕС» пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки.