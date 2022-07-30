Вибухи в Енергодарі: шість окупантів отримали поранення

Постраждалих серед жителів міста немає.

В результаті нічних вибухів в тимчасово окупованому РФ Енергодарі постраждали шестеро російських окупантів, зазначив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Після нічних подій в Енергодарі шестеро військових окупаційної армії рф звернулися в лікарню по первинну допомогу. А вже пізніше відправилися лікуватися до "своїх" медиків", - зазначив Орлов у Telegram.

Він також наголосив, що постраждалих серед місцевих жителів немає.

В тимчасово окупованому Енергодарі вночі було знищено три одиниці військової техніки ворога. В першому мікрорайоні, прямо перед готелем «ВП ЗАЕС» пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдніЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдні
Ще майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в УкраїніЩе майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в Україні
ЗСУ за добу знищили два склади боєприпасів противника та 105 окупантів на півдніЗСУ за добу знищили два склади боєприпасів противника та 105 окупантів на півдні
В Енергодарі вночі пролунали вибухи, знищено три одиниці військової техніки загарбників — мерВ Енергодарі вночі пролунали вибухи, знищено три одиниці військової техніки загарбників — мер
Вибухи пролунали в готелі з окупантами, почалася сильна пожежа: кадри з ЕнергодаруВибухи пролунали в готелі з окупантами, почалася сильна пожежа: кадри з Енергодару
Жителів Херсона лякають заселенням окупантів до їхніх будинків: що гауляйтери вимагають зробити до 1 серпняЖителів Херсона лякають заселенням окупантів до їхніх будинків: що гауляйтери вимагають зробити до 1 серпня
Удар по бараку з українськими полоненими, розкрито справжні мотиви окупантів: "Згоріли просто у ліжках"Удар по бараку з українськими полоненими, розкрито справжні мотиви окупантів: "Згоріли просто у ліжках"
Успіхи ЗСУ на Півдні та провал окупантів на Сході: актуальна карта війни в Україні на 29 липняУспіхи ЗСУ на Півдні та провал окупантів на Сході: актуальна карта війни в Україні на 29 липня
Майже мінус три сотні окупантів на добу: втрати Росії на війні в Україні на 29 липняМайже мінус три сотні окупантів на добу: втрати Росії на війні в Україні на 29 липня
Розвідувальні групи окупантів шукають слабкі місця в обороні Луганської області, атакують із різних сторін — голова ОВАРозвідувальні групи окупантів шукають слабкі місця в обороні Луганської області, атакують із різних сторін — голова ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости