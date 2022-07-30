В МЗС України відреагували на заяву Спартц щодо «зернової угоди»

В МЗС наголосили, що ООН та Туреччина пообіцяли забезпечити виконання домовленості з боку Росії, інформує ZN.ua.

В МЗС України відреагували на заяву Спартц щодо «зернової угоди»
© Congresswoman Victoria Spartz

В МЗС України відреагували на заяву конгресвумен Вікторії Спартц щодо «зернової угоди». В міністерстві заявили, що Україна не брала б участі у жодних домовленостях, якби не була впевнена у здатності захистити південний регіон від атак з Чорного моря. Коментар опубліковано на сайті МЗС.

Зокрема, у відомстві наголосили, що відповідно до «зернової» угоди, ООН та Туреччина взяли на себе зобов’язання забезпечити виконання домовленості з боку Росії. А Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових та очікує на відповідні кроки інших сторін. Крім того, безпекову ситуацію контролюють ЗСУ.

«У нинішніх умовах не існує простих рішень, але спроба конгресвумен Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю черговою заявою саме зараз - це завдавати нищівного удару по українських фермерах і економіці, які потребують експорту та доходів, а також підривати глобальну продовольчу безпеку», - йдеться у коментарі МЗС.

Також у міністерстві закликали перевіряти інформацію.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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