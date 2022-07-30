В МЗС відповіли на заклик російських дипломатів стратити "азовців", порівнявши їх з воєнними злочинцями

Світ повинен розуміти, що всі вони є співучасниками злочинів проти України, наголошують у відомстві, інформує ZN.ua.

В МЗС відповіли на заклик російських дипломатів стратити
© Олег Ніколенко/facebook

Речник МЗС Олег Ніколенко порівняв російських дипломатів, які закликали стратити наших захисників з "Азову" через повішання, з росіянами, які вбили українських військовополонених в Оленівці.

"Прочитайте це (допис посольства РФ - ред.), коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і мають понести відповідальність", - зазначає Ніколенко на своїй сторінці у Твіттер.

Read this when they tell you Russia must not be isolated.

There is no difference between Russian diplomats calling for execution of Ukrainian prisoners of war and Russian troops doing it in Olenivka.

They are all ACCOMPLICES in these war crimes and must be held accountable. pic.twitter.com/6TMlh4uD5b

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 30, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Блок рекламы


Похожие новости
Прем'єр-міністр Естонії закликала не залишати російські злочини безкарнимиПрем'єр-міністр Естонії закликала не залишати російські злочини безкарними
Російських кораблів стало менше: в ОК "Південь" прозвітували про ситуацію біля кримського узбережжяРосійських кораблів стало менше: в ОК "Південь" прозвітували про ситуацію біля кримського узбережжя
Обстріл Оленівки: МЗС закликало суд Гааги дати оцінку діям РосіїОбстріл Оленівки: МЗС закликало суд Гааги дати оцінку діям Росії
Російських ідеологів «денацифікації» Гаспаряна та Сергійцева оголосили в міжнародний розшукРосійських ідеологів «денацифікації» Гаспаряна та Сергійцева оголосили в міжнародний розшук
Сенат США проголосував за резолюцію, в якій закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризмуСенат США проголосував за резолюцію, в якій закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму
У Казахстані російських туристів здали поліції за Z-футболки та пропаганду тероризмуУ Казахстані російських туристів здали поліції за Z-футболки та пропаганду тероризму
РФ випустила спеціальний довідник з порадами для проросійських зрадників і колаборантів — ГУРРФ випустила спеціальний довідник з порадами для проросійських зрадників і колаборантів — ГУР
Спартц закликає Байдена створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою УкраїніСпартц закликає Байдена створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою Україні
Сенатори США закликають запровадити санкції проти продажу російської нафти Китаю — BloombergСенатори США закликають запровадити санкції проти продажу російської нафти Китаю — Bloomberg
У Держдумі РФ закликали «знову йти на Берлін» через ЛГБТ-прапор над БундестагомУ Держдумі РФ закликали «знову йти на Берлін» через ЛГБТ-прапор над Бундестагом
Последние новости
Подгружаем последние новости