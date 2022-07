В МЗС відповіли на заклик російських дипломатів стратити "азовців", порівнявши їх з воєнними злочинцями

Речник МЗС Олег Ніколенко порівняв російських дипломатів, які закликали стратити наших захисників з "Азову" через повішання, з росіянами, які вбили українських військовополонених в Оленівці.

"Прочитайте це (допис посольства РФ - ред.), коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і мають понести відповідальність", - зазначає Ніколенко на своїй сторінці у Твіттер .