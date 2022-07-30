В МЗС відповіли на заклик російських дипломатів стратити "азовців", порівнявши їх з воєнними злочинцями

Речник МЗС Олег Ніколенко порівняв російських дипломатів, які закликали стратити наших захисників з "Азову" через повішання, з росіянами, які вбили українських військовополонених в Оленівці.
"Прочитайте це (допис посольства РФ - ред.), коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і мають понести відповідальність", - зазначає Ніколенко на своїй сторінці у Твіттер.
Read this when they tell you Russia must not be isolated.
There is no difference between Russian diplomats calling for execution of Ukrainian prisoners of war and Russian troops doing it in Olenivka.