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2022-07-30
Російських кораблів стало менше: в ОК "Південь" прозвітували про ситуацію біля кримського узбережжя
Напоготові до дій перебувають два ракетних та два великих десантних кораблі, інформує
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Оперативне командування "Південь" повідомляє, що біля берегів Кримського моря наразі корабельне угрупування противника складається з шести суден. Про це зазначає пресслужба командування
"Корабельне угруповання ворожого флоту, що маневрує вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних районах, зменшилось до 6 одиниць – частина переміщена до Новоросійська, а напоготові до дій перебувають 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі", - йдеться в повідомленні.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua