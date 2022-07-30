Російських кораблів стало менше: в ОК "Південь" прозвітували про ситуацію біля кримського узбережжя

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що біля берегів Кримського моря наразі корабельне угрупування противника складається з шести суден. Про це зазначає пресслужба командування на своїй сторінці у Фейсбук .

"Корабельне угруповання ворожого флоту, що маневрує вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних районах, зменшилось до 6 одиниць – частина переміщена до Новоросійська, а напоготові до дій перебувають 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі", - йдеться в повідомленні.