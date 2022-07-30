Росія збирається відправити на війну в Україну близько 30 тисяч добровольців, зокрема без попереднього досвіду – CNN

Росія збирається відправити на війну в Україну близько 30 тисяч добровольців, зокрема без досвіду, повідомляє CNN з посиланням на оцінки аналітиків.

«Понад 30 тисяч добровольців можуть бути мобілізовані, щоб поповнити російські ряди, виснажені за п’ять місяців боїв – від однієї чверті до однієї третини сил, розгорнутих на східному Донбасі», - йдеться у статті.

Минулого тижня Річард Мур, керівник секретної розвідувальної служби Великої Британії MI6 сказав, що «протягом наступних кількох тижнів росіянам буде все важче постачати робочу силу та матеріали».

Путін довго опирався ідеї загальної мобілізації в Росії, і призов цієї весни був схожий на призов у ??2021 році. Добровольчі батальйони є одним із способів збільшити чисельність російської армії без різкого кроку. Заклики вступати до них здебільшого орієнтовані на бідніші та ізольованіші регіони, де можна спокушати людей «швидкими грошима».

Який вплив ці батальйони можуть мати – питання відкрите. Чеченські добровольчі загони зіграли неабияку роль у кампанії на Донбасі, особливо в Маріуполі. Але вони відносно добре оснащені і мають великий військовий досвід. Батальйони, які збираються в інших місцях, явно ні.

Катерина Степаненко, дослідник Росії в Інституті вивчення війни у ??Вашингтоні, каже: «Деякі батальйони братимуть участь виключно в бойовій підтримці та операціях бойової підтримки (таких як логістика або батальйони зв’язку), тоді як інші посилюватимуть уже існуючі військові частини або формувати бойові батальйони». Але, за її словами, короткострокове навчання навряд чи перетворить добровольців без попереднього досвіду на ефективних солдатів будь-якого підрозділу.

Степаненко каже, що процес керується з Москви. «Кремль наказав усім 85 суб’єктам РФ (плюс окупований Крим) набрати добровольчі батальйони, щоб уникнути оголошення часткової або повної мобілізації в Росії».

Водночас такі набори значно навантажують обласні бюджети, оскільки «набір кадрів» фінансується саме з них. Красноярську в Сибіру довелося виділити на проєкт вже близько 2 мільйонів доларів.

Умови для вступу в добровольчі батальйони відрізняються в різних регіонах. У Казані набирають «чоловіків віком до 49 років, які раніше служили в армії», водночас в інших регіонах ця планка опущена до 60 років з умовою відсутності судимостей, а також не вказано, що людина повинна мати військовий досвід. Оголошення у Пермі звучить так: «Шукаємо мужніх, сміливих, відважних, впевнених у собі, неординарних, всебічно розвинених патріотів нашої нації». Відповідно до повідомлень, на навчання відводиться близько місяця.

Контракти волонтерів, як правило, тривають від чотирьох місяців до року. Їм обіцяють значно вищі зарплати, ніж середні по російських регіонах. Наприклад, батальйони, що формуються в Пермі, пропонують дохід від 300 тис. рублів на місяць (близько 5 тис. доларів), а в Башкортостані, біля кордону з Казахстаном, мінімум 280 тис. руб. Середня місячна зарплата в цих районах становить від 30 до 45 тисяч рублів, приблизно десята частина того, що може отримати доброволець, відправляючись на передову.