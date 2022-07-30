Окупанти намагаються повністю захопити дві області України: мапа бойових дій
Почалася 157 доба повномасштабного вторгнення в Україну. Російські окупаційні війська хочуть оточити українських військових на сході України та повністю захопити Донецьку та Луганську області, інформує
Про це у свіжому зведенні повідомляє американський Інститут вивчення війни.
Російські війська продовжують наземні бої на північ від Харкова, вони не хочуть допустити виходу ЗСУ до кордону з Російською Федерацією, ситуація поки що без істотних змін контролю над місцевістю. РФ зробила спробу обмеженого наземного десанту в Херсонській області та продовжила бойові дії без створення ударних груп на рубежах.
Російські регіональні ЗМІ повідомили про набір та створення додаткового добровольчого батальйону в Республіці Бурятія та формування резервного батальйону в Новосибірську.
Крім того, аналітики розповіли про те, що члени партії президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія" їздили на окуповані території України, щоб просувати організацію під назвою "Ми разом з Росією", яка, швидше за все, представляє фасад "низового" заклику до російської анексії окупованої України та готується до фальсифікації референдуми про анексію.