Окупанти намагаються повністю захопити дві області України: мапа бойових дій

Почалася 157 доба повномасштабного вторгнення в Україну. Російські окупаційні війська хочуть оточити українських військових на сході України та повністю захопити Донецьку та Луганську області, інформує Апостроф.

Про це у свіжому зведенні повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Російські війська продовжують наземні бої на північ від Харкова, вони не хочуть допустити виходу ЗСУ до кордону з Російською Федерацією, ситуація поки що без істотних змін контролю над місцевістю. РФ зробила спробу обмеженого наземного десанту в Херсонській області та продовжила бойові дії без створення ударних груп на рубежах.

Російські регіональні ЗМІ повідомили про набір та створення додаткового добровольчого батальйону в Республіці Бурятія та формування резервного батальйону в Новосибірську.

Крім того, аналітики розповіли про те, що члени партії президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія" їздили на окуповані території України, щоб просувати організацію під назвою "Ми разом з Росією", яка, швидше за все, представляє фасад "низового" заклику до російської анексії окупованої України та готується до фальсифікації референдуми про анексію.


Інна Погрібна, Апостроф





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