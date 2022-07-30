Війська РФ двічі за ніч обстріляли Харків — мер

У ніч на 30 липня російські загарбники двічі обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Перший ракетний обстріл стався близько третьої години ночі.

«Прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС. Про постраждалих інформації немає», - зазначив мер.

Пізніше, близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто.

«Куди прилетіло – зараз з'ясовуємо», - написав Терехов.