Вночі окупанти випустили із «Градів» по Нікополю та Червоногригорівській громаді до 80 снарядів – Резніченко

Вночі російські загарбники обстріляли з «Градів» Нікопольську та Червоногригорівську громади Дніпропетровщини, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Всього ворог випустив уночі 80 снарядів.

«У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики. Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. Попередньо, люди не постраждали», – зазначив Резніченко.

Він додав, що у Червоногригорівській громаді, на щастя, також минулося без жертв та руйнувань. У інших районах області на цю хвилину спокійно.