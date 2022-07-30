Вночі окупанти випустили із «Градів» по Нікополю та Червоногригорівській громаді до 80 снарядів – Резніченко

Валентин Резніченко повідомив, чи є постраждалі внаслідок нічного обстрілу Дніпропетровщини, інформує ZN.ua.

Вночі окупанти випустили із «Градів» по Нікополю та Червоногригорівській громаді до 80 снарядів – Резніченко
© Валентин Резніченко / Telegram

Вночі російські загарбники обстріляли з «Градів» Нікопольську та Червоногригорівську громади Дніпропетровщини, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Всього ворог випустив уночі 80 снарядів.

«У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики. Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. Попередньо, люди не постраждали», – зазначив Резніченко.

Він додав, що у Червоногригорівській громаді, на щастя, також минулося без жертв та руйнувань. У інших районах області на цю хвилину спокійно.







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