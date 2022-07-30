Захисники все ближче до Херсона: експерт розповів про три варіанти дій росіян

Командування російської армії намагається якнайдовше втримати окупаційні сили на Херсонському напрямку, аби вони до останнього тримали позиції, поки ЗСУ наближаються до міста. При цьому військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів НВ , що в окупантів залишилося лише кілька варіантів дій:

утримання оборони , «якщо там є такі ідейні хлопці та готові вмирати за український Херсон»;

, «якщо там є такі ідейні хлопці та готові вмирати за український Херсон»; дезертирство : «Вони будуть, повірте, там не зупинять навіть загороджувальні загони, якщо вони побіжать і почнуть тікати з Херсона, то там уже ніхто не зупинить цю хвилю»;

: «Вони будуть, повірте, там не зупинять навіть загороджувальні загони, якщо вони побіжать і почнуть тікати з Херсона, то там уже ніхто не зупинить цю хвилю»; білий прапор і пропозиції ЗСУ взяти їх в полон.

"Тут немає варіантів, я скажу так, що з боку російського командування варіант один: вони намагатимуться змушувати особовий склад тримати позиції до останнього й обіцятимуть, що зараз, зараз допомога прийде, тільки не йдіть", - заявив він.