Трагедія в Оленівці потребує розслідування — посол Британії

Удар по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці Донецької області потребує розслідування, заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Вона підкреслила, що це виглядає як частина найгірших порушень прав людини та можливих воєнних злочинів.

«Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина все більш тривожної моделі найгірших порушень прав людини та можливих воєнних злочинів, які скоюються на окупованому сході України безкарно», - написала Сіммонс у Twitter .