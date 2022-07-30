Трагедія в Оленівці потребує розслідування — посол Британії

За її словами, це виглядає як частина найгірших порушень прав людини та можливих воєнних злочинів, інформує ZN.ua.

Трагедія в Оленівці потребує розслідування — посол Британії
© Офіс генерального прокурора

Удар по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці Донецької області потребує розслідування, заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Вона підкреслила, що це виглядає як частина найгірших порушень прав людини та можливих воєнних злочинів.

«Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина все більш тривожної моделі найгірших порушень прав людини та можливих воєнних злочинів, які скоюються на окупованому сході України безкарно», - написала Сіммонс у Twitter.

#Olenivka needs investigating. It looks like part of an increasingly worrying pattern of the worst kind of human rights abuses, and poss war crimes, being committed in the occupied East of ??with impunity.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 30, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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