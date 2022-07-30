ОП про твіт російського посольства: "Це держава-терорист. Які ще потрібні докази?"

Там наголосили, що таку цинічну заяву можуть зробити лише дикуни, інформує ZN.ua.

ОП про твіт російського посольства:
© t.me/polkazov

Голова офісу президента Андрій Єрмак відреагував на твіт російського посольства, в якому дипломати закликають стратити бійців полку "Азов" через повішання, зауваживши, що розповідати про це можуть лише терористи та дикуни. Про це він написав на своєму каналі в Телеграм.

"Росія - це країна-терорист. В 21 сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так - можуть лише дикуни та терористи. РФ - держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?" - наголошує Єрмак.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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