ОП про твіт російського посольства: "Це держава-терорист. Які ще потрібні докази?"

Голова офісу президента Андрій Єрмак відреагував на твіт російського посольства, в якому дипломати закликають стратити бійців полку "Азов" через повішання, зауваживши, що розповідати про це можуть лише терористи та дикуни. Про це він написав на своєму каналі в Телеграм.

"Росія - це країна-терорист. В 21 сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так - можуть лише дикуни та терористи. РФ - держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?" - наголошує Єрмак.