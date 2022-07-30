Правоохоронці встановили особи понад п'яти тисяч вкрадених росіянами дітей

Українські правоохоронці ідентифікували понад 5,6 тисячі дітей, яких окупанти незаконно вивезли у Росію, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

«Станом на сьогодні сотні тисяч українців були примусово депортовані до країни-агресора. За даними Національного інформбюро, вже ідентифіковано понад 5600 дітей, яких примусово депортували до Росії. Фактична цифра більша», - зазначила вона.

Окрім ідентифікації, відпрацьовується й механізм повернення маленьких українців додому.

Цими питаннями займається Українська оперативна група на базі Європолу, метою якої є захист тимчасово переміщених осіб у Європі та країнах-агресорах – Росії і Білорусі.

До складу групи під головуванням Австрії увійшли правоохоронці з Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії та України. Участь у засіданнях беруть правоохоронці з країн Балтії і Фінляндії.