Правоохоронці встановили особи понад п'яти тисяч вкрадених росіянами дітей
Українська оперативна група на базі Європолу опрацьовує механізм повернення депортованих українців додому, інформує
Українські правоохоронці ідентифікували понад 5,6 тисячі дітей, яких окупанти незаконно вивезли у Росію, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.
«Станом на сьогодні сотні тисяч українців були примусово депортовані до країни-агресора. За даними Національного інформбюро, вже ідентифіковано понад 5600 дітей, яких примусово депортували до Росії. Фактична цифра більша», -
Окрім ідентифікації, відпрацьовується й механізм повернення маленьких українців додому.
Цими питаннями займається Українська оперативна група на базі Європолу, метою якої є захист тимчасово переміщених осіб у Європі та країнах-агресорах – Росії і Білорусі.
До складу групи під головуванням Австрії увійшли правоохоронці з Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії та України. Участь у засіданнях беруть правоохоронці з країн Балтії і Фінляндії.