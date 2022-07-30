Екс-глава ЦРУ спрогнозував, чи зможе Україна повернути захоплені Росією території

Екс-директор ЦРУ та колишній голова Центрального командування збройних сил США Девід Петреус вважає, що Україна зможе повернути території, захоплені Росією під час війни, повідомляє DW .

На його думку, здається дедалі ймовірнішим те, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими окупантами в останні місяці.

«Якщо НАТО і західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі... гадаю, українські сили зможуть зупинити подальший наступ Росії і почати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого», - зазначив Петреус.

Він також попередив про наслідки, які перемога Росії може мати для Європи, і заявив, що у НАТО це вже усвідомили.

«Російський військовий успіх в Україні - який я вважаю дуже малоймовірним - був би катастрофічним для європейської безпеки. Чесно кажучи, вважаю, що лідери НАТО - і західних країн, які не входять до Альянсу, - визнали це і роблять необхідні кроки, щоб Росія не змогла досягти успіху», - вважає Петреус.

Ще на початку травня в інтерв'ю DW Петреус, відповідаючи на запитання щодо можливості застосування РФ ядерної чи іншої зброї масового ураження, закликав серйозно оцінювати загрозу Москви, однак вважав самі ризики низькими.

«Схиляюся до того, щоб вважати, і тут є консенсус, що застосування ядерної чи хімічної зброї малоймовірне, тому що перетин цих червоних ліній мав би надто значні наслідки», - пояснив тоді генерал.