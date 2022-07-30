Екс-глава ЦРУ спрогнозував, чи зможе Україна повернути захоплені Росією території

Девід Петреус упевнений, якщо Захід продовжить надавати ресурси в нинішньому темпі, Київ зможе зупинити подальший наступ РФ, інформує ZN.ua.

Екс-глава ЦРУ спрогнозував, чи зможе Україна повернути захоплені Росією території
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Екс-директор ЦРУ та колишній голова Центрального командування збройних сил США Девід Петреус вважає, що Україна зможе повернути території, захоплені Росією під час війни, повідомляє DW.

На його думку, здається дедалі ймовірнішим те, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими окупантами в останні місяці.

«Якщо НАТО і західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі... гадаю, українські сили зможуть зупинити подальший наступ Росії і почати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого», - зазначив Петреус.

Він також попередив про наслідки, які перемога Росії може мати для Європи, і заявив, що у НАТО це вже усвідомили.

«Російський військовий успіх в Україні - який я вважаю дуже малоймовірним - був би катастрофічним для європейської безпеки. Чесно кажучи, вважаю, що лідери НАТО - і західних країн, які не входять до Альянсу, - визнали це і роблять необхідні кроки, щоб Росія не змогла досягти успіху», - вважає Петреус.

Ще на початку травня в інтерв'ю DW Петреус, відповідаючи на запитання щодо можливості застосування РФ ядерної чи іншої зброї масового ураження, закликав серйозно оцінювати загрозу Москви, однак вважав самі ризики низькими.

«Схиляюся до того, щоб вважати, і тут є консенсус, що застосування ядерної чи хімічної зброї малоймовірне, тому що перетин цих червоних ліній мав би надто значні наслідки», - пояснив тоді генерал.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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