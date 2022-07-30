Експерт розповів, чи зможе ППО України збити ядерну ракету

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що ймовірність того, що ППО України зіб'є ракету з ядерним зарядом все ж є. На своєму YouTube -каналі він аргументував це.

"Ймовірність буде дуже низька, але вона існує, що ми можемо збити... Ми ж збиваємо ракети. Ну, ось летить ракета "Іскандер", до неї ж є ядерна голова, летить ракета "Калібр", до неї є ядерна голова... І ми збиваємо. Іноді успішно, іноді не успішно... Гіпотетично ми можемо збити будь-яку ракету", – зазначив він, додаючи, що все залежить від типу ракет та того, наскільки масовим буде удар.

При цьому Жданов вважає, що ймовірність здійснення ядерного удару на сьогодні дорівнює нулю.