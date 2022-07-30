Експерт розповів, чи зможе ППО України збити ядерну ракету

При цьому він взагалі сумнівається, що на сьогодні її застосування є можливим, інформує ZN.ua.

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що ймовірність того, що ППО України зіб'є ракету з ядерним зарядом все ж є. На своєму YouTube-каналі він аргументував це.

"Ймовірність буде дуже низька, але вона існує, що ми можемо збити... Ми ж збиваємо ракети. Ну, ось летить ракета "Іскандер", до неї ж є ядерна голова, летить ракета "Калібр", до неї є ядерна голова... І ми збиваємо. Іноді успішно, іноді не успішно... Гіпотетично ми можемо збити будь-яку ракету", – зазначив він, додаючи, що все залежить від типу ракет та того, наскільки масовим буде удар.

При цьому Жданов вважає, що ймовірність здійснення ядерного удару на сьогодні дорівнює нулю.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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