В Енергодарі вночі пролунали вибухи, знищено три одиниці військової техніки загарбників — мер

Серед цивільних мешканців постраждалих немає.

В тимчасово окупованому Енергодарі вночі було знищено три одиниці військової техніки ворога. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«В ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. В першому мікрорайоні, прямо перед готелем «ВП ЗАЕС» пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки», - написав Орлов.

За його словами, наразі відомо, що у повітря злетіло три одиниці військової техніки окупантів, яка перегороджувала під’їзд до готелю.

За наявною інформацією, серед цивільних мешканців постраждалих немає. Однак у будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.

«Зараз навколо цієї нічної історії точиться багато домислів і вже на ранок вона обросла різними, подекуди фантазійними подробицями. Тому довіряємо тільки офіційним джерелам інформації та чекаємо на перевірені та перевірені подробиці щодо нічного «фейєрверку»», - наголосив мер міста.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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