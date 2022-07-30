Вибухи пролунали в готелі з окупантами, почалася сильна пожежа: кадри з Енергодару

Вночі в окупованому Росії Енергодарі (Запорізька область) було дуже гаряче в буквальному значенні цього слова.

Так, що в ніч на 30 липня пролунало кілька вибухів перед готелем, у якому розташувалися російські війська. Після вибухів почалася пожежа.

Як повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов, внаслідок вибуху було знищено три одиниці військової техніки окупантів, які стояли на під'їзді до готелю.

"У ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. У першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ОП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого піднялася пожежа. Гасили його із залученням спеціальної рятувальної техніки", - написав мер у своєму телеграм-каналі.

За його даними, серед мирних жителів постраждалих немає. Але у будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.

В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ також прокоментували нічний інцидент в Енергодарі та показали відео, зняте місцевими.

"В Енергодарі "чомусь" бавовна в готелі, куди заселилися орки. Через хаотичну і панічну стрілянину, вереск поранених і напівдохлих орків змішався з детонацією "ковдр і подушок", які ці розумово відсталі притягли з собою . "шкварок". Це ми ще не починали", - йдеться у публікації.