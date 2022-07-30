Вибухи пролунали в готелі з окупантами, почалася сильна пожежа: кадри з Енергодару
Вночі в окупованому Росії Енергодарі (Запорізька область) було дуже гаряче в буквальному значенні цього слова.
Так, що в ніч на 30 липня пролунало кілька вибухів перед готелем, у якому розташувалися російські війська. Після вибухів почалася пожежа.
Як
"У ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. У першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ОП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого піднялася пожежа. Гасили його із залученням спеціальної рятувальної техніки", - написав мер у своєму телеграм-каналі.
За його даними, серед мирних жителів постраждалих немає. Але у будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.
В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ також прокоментували нічний інцидент в Енергодарі та показали відео, зняте місцевими.
"В Енергодарі "чомусь" бавовна в готелі, куди заселилися орки. Через хаотичну і панічну стрілянину, вереск поранених і напівдохлих орків змішався з детонацією "ковдр і подушок", які ці розумово відсталі притягли з собою . "шкварок". Це ми ще не починали", - йдеться у публікації.