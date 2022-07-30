Санкції призупиняють російський наступ в Україні — чиновник Пентагону

Росія зазнає невдач на полі бою та зазнає внутрішніх невдач вдома, інформує ZN.ua.

Санкції призупиняють російський наступ в Україні — чиновник Пентагону
© ZN.UA

За оцінкою США, російське просування на Сході та Півдні України сповільнилось до повзучого, зупиняється в деяких місцях, або навіть відкочується назад, зокрема на Херсонщині. Про це на брифінгу у Пентагоні повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони.

«Росія зазнає невдач на полі бою та зазнає внутрішніх невдач вдома», — сказав чиновник, маючи на увазі дії застосованих до РФ санкцій з боку США та Європи.

Так, він зазначив, що великі російські державні компанії вже втратили 70-90% своєї ринкової капіталізації, близько 1000 транснаціональних компаній призупинили роботу в Росії, інфляція зростає до 20%, а фондовий ринок втратив третину вартості.

Водночас, представник Пентагону повідомив, що Рада національної розвідки оприлюднила «жахливий звіт», в якому йдеться про щонайменше 18 так званих фільтраційних таборів, де українці піддаються нелюдським умовам, включаючи жорстоке поводження і, в деяких випадках, страти.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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