За п’ять місяців війни США прийняли сто тисяч українців

З початку війни РФ проти України США прийняли щонайменше сто тисяч українців. Про це заявили у Міністерстві національної безпеки Сполучених Штатів, повідомляє Axios .

«Президент США Джо Байден зобов’язався надати притулок 100 тисячам переміщених українців та інших осіб, які тікають від російської агресії, і за допомогою низки шляхів, зокрема ініціативи Uniting for Ukraine («Об’єднуючись заради України»), Сполучені Штати прийняли понад 100 тисяч українців з березня», — повідомив речник відомства.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас заявив, що його відомство «дуже пишається тим, що допомагає надати притулок українцям, які шукають захисту від неспровокованого вторгнення Росії».

«Міністерство продовжить приймати українців у найближчі тижні та місяці відповідно до зобов’язань президента Байдена», – сказав він.

Українці, які виїхали до США після того, як Росія почала неспровоковане вторгнення в Україну, потрапили у Сполучені Штати різними шляхами та з різними правовими статусами. Більшість із них мають тимчасовий дозвіл на перебування в країні.

Майже 47 тисяч українців в'їхали до Сполучених Штатів за тимчасовими або імміграційними візами. Близько 30 тисяч прибули в рамках приватної спонсорської програми, а понад 22 тисячі — потрапили в країну через американо-мексиканський кордон.

Щонайменше 7 мільйонів людей покинули Україну після того, як Росія розпочала своє неспровоковане вторгнення, заявили в ООН .