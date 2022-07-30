За п’ять місяців війни США прийняли сто тисяч українців

США продовжать приймати українців, які шукають захисту від неспровокованого вторгнення Росії, інформує ZN.ua.

За п’ять місяців війни США прийняли сто тисяч українців
© svit24.net

З початку війни РФ проти України США прийняли щонайменше сто тисяч українців. Про це заявили у Міністерстві національної безпеки Сполучених Штатів, повідомляє Axios.

«Президент США Джо Байден зобов’язався надати притулок 100 тисячам переміщених українців та інших осіб, які тікають від російської агресії, і за допомогою низки шляхів, зокрема ініціативи Uniting for Ukraine («Об’єднуючись заради України»), Сполучені Штати прийняли понад 100 тисяч українців з березня», — повідомив речник відомства.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас заявив, що його відомство «дуже пишається тим, що допомагає надати притулок українцям, які шукають захисту від неспровокованого вторгнення Росії».

«Міністерство продовжить приймати українців у найближчі тижні та місяці відповідно до зобов’язань президента Байдена», – сказав він.

Українці, які виїхали до США після того, як Росія почала неспровоковане вторгнення в Україну, потрапили у Сполучені Штати різними шляхами та з різними правовими статусами. Більшість із них мають тимчасовий дозвіл на перебування в країні.

Майже 47 тисяч українців в'їхали до Сполучених Штатів за тимчасовими або імміграційними візами. Близько 30 тисяч прибули в рамках приватної спонсорської програми, а понад 22 тисячі — потрапили в країну через американо-мексиканський кордон.

Щонайменше 7 мільйонів людей покинули Україну після того, як Росія розпочала своє неспровоковане вторгнення, заявили в ООН.

«Змушені тікати від надзвичайних масштабів насильства, вони залишили свої домівки, а часто й сім’ї», – сказав верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді наприкінці березня.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Блок рекламы


Похожие новости
"Благодійники" організували злочинну схему на Одещині: ціна питання - 9 тисяч доларів з кожного"Благодійники" організували злочинну схему на Одещині: ціна питання - 9 тисяч доларів з кожного
Росія збирається відправити на війну в Україну близько 30 тисяч добровольців, зокрема без попереднього досвіду – CNNРосія збирається відправити на війну в Україну близько 30 тисяч добровольців, зокрема без попереднього досвіду – CNN
"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку: росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку: росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації
Правоохоронці встановили особи понад п'яти тисяч вкрадених росіянами дітейПравоохоронці встановили особи понад п'яти тисяч вкрадених росіянами дітей
Латвія на кордоні вимагає від росіян підписати документ про засудження війни в УкраїніЛатвія на кордоні вимагає від росіян підписати документ про засудження війни в Україні
Удар по Оленівці: причетним до вбивства українців загрожує довічне ув’язненняУдар по Оленівці: причетним до вбивства українців загрожує довічне ув’язнення
Соціологи розповіли, скільки українців проголосували б за вступ в ЄС і НАТО на референдуміСоціологи розповіли, скільки українців проголосували б за вступ в ЄС і НАТО на референдумі
"Контрнаступ може стати ще успішнішим": в Офісі президента заявили про початок третього етапу війни"Контрнаступ може стати ще успішнішим": в Офісі президента заявили про початок третього етапу війни
Прикордонники розповіли, як виїхати за кордон чоловікам з подвійним громадянствомПрикордонники розповіли, як виїхати за кордон чоловікам з подвійним громадянством
Успіхи ЗСУ на Півдні та провал окупантів на Сході: актуальна карта війни в Україні на 29 липняУспіхи ЗСУ на Півдні та провал окупантів на Сході: актуальна карта війни в Україні на 29 липня
Последние новости
Подгружаем последние новости