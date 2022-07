Міноборони США та України анонсують «хороші новини» для ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном поточну ситуацію та оборонну допомогу. Про підсумки розмови він повідомив в Твітері.

«Ми підтримуємо постійний діалог з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Сьогодні ми обговорили події з часу нашої останньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Засоби зміцнення нашої обороноздатності — вже незабаром», — написав він.