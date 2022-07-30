Міноборони США та України анонсують «хороші новини» для ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном поточну ситуацію та оборонну допомогу. Про підсумки розмови він повідомив в Твітері.

«Ми підтримуємо постійний діалог з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Сьогодні ми обговорили події з часу нашої останньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Засоби зміцнення нашої обороноздатності — вже незабаром», — написав він.

We maintain a constant dialogue with @SecDef Lloyd James Austin III. Today we discussed the latest developments since our last conversation. I’m glad that the US Secretary of Defense is back with good news. Means to strengthen our defence capabilities are coming soon. pic.twitter.com/QHCxnraEoD — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 29, 2022

Водночас, високопоставлений чиновник Міністерства оборони сьогодні заявив, що відомство проводить тісні консультації з українськими колегами з метою «забезпечення надходження в Україну необхідних матеріальних засобів», зокрема боєприпасів.

«Міноборони США збирає черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який задовольнить потреби української армії», — сказав чиновник.

Він повідомив, що українці стали дуже ефективними у знищенні російських командних і контрольних вузлів, а також угруповань російської техніки.

«Навіть коли Росія лякає, навіть коли погрожує українському народу, українці продовжують сміливо наступати. Вони надзвичайно використовують обладнання на суму 8,2 мільярда доларів, яке ми надали, на даний момент», – сказав чиновник.

Як повідомлялось, координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Крім того, демократи та республіканці підтримують постачання Україні ракет великої дальності ATACMS для знищення російської армії.