Удар по колонії в Оленівці: пошкодження від пожежі не притаманні для HIMARS – звіт ISW

"Спонсоровані Кремлем видання публікують відео слідчого ізолятора, на яких видно пошкодження від пожежі. Але не ті, яких міг би завдати удар HIMARS”, – йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни, інформує ZN.ua.

Удар по колонії в Оленівці: пошкодження від пожежі не притаманні для HIMARS – звіт ISW
© Скріншот відео російських пропагандистів

Аналізуючи удар по колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені, представники Інститутту вивчення війни зазначають, що відео, на які посилаються фінансовані Кремлем росЗМІ, стверджуючи, що атака здійснена західними системами HIMARS, - не підтверджують це припущення. Про бачення ситуації йдеться в останньому звіті відомства за підсумками 29 липня.

“У Міноборони Росії стверджували, що українські війська навмисно завдали удару по Оленівському СІЗО, в якому утримувалися українські військовополонені, включно з військовослужбовцями полку «Азов», із західних систем HIMARS, убивши щонайменше 40 і поранивши 75 військовополонених.


Оксана Коваль, ZN.ua





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