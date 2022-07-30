Удар по колонії в Оленівці: пошкодження від пожежі не притаманні для HIMARS – звіт ISW

Аналізуючи удар по колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені, представники Інститутту вивчення війни зазначають, що відео, на які посилаються фінансовані Кремлем росЗМІ, стверджуючи, що атака здійснена західними системами HIMARS, - не підтверджують це припущення. Про бачення ситуації йдеться в останньому звіті відомства за підсумками 29 липня.

“У Міноборони Росії стверджували, що українські війська навмисно завдали удару по Оленівському СІЗО, в якому утримувалися українські військовополонені, включно з військовослужбовцями полку «Азов», із західних систем HIMARS, убивши щонайменше 40 і поранивши 75 військовополонених.