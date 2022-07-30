Щоденних обстрілів зазнають не менше 10 областей України – ООН

ООН змінила з 30 липня Постійного координатора щодо України. На посаду призначено Деніза Брауна з Канади. Про це повідомив заступник речника ООН Фархан Хак, передає прес-служба організації.

Він зазначає, що за останню добу зафіксовано удари по території щонайменше 10 із 24 областей України. Найзапекліші бої точаться на Донбасі. За останню добу обстріли та бойові зіткнення на Донеччині призвели до загибелі та поранення мирних жителів з обох боків лінії фронту.

Щоденного обстрілу та авіанальотів зазнає Миколаївська область. За даними гуманітарних організацій, лише у липні Миколаївська область пережила 184 напади, внаслідок яких загинуло понад двадцять осіб та ще 80 отримали поранення, не кажучи вже про пошкодження та руйнування об'єктів інфраструктури.