Латвія на кордоні вимагає від росіян підписати документ про засудження війни в Україні

Метою перевірок є виявлення осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці Латвії

Латвія на кордоні вимагає від росіян підписати документ про засудження війни в Україні
Росіян просять засудити агресію РФ під час в'їзду до Латвії
© Новая газета

Латвія на кордоні просить росіян підписати документ про засудження війни в Україні, - повідомляє видання LSM.

В матеріалі зазначається, що у соцмережах росіяни, які іммігрували до Латвії, висловили обурення через перевірки на кордоні.

Метою перевірок є виявлення осіб, які підтримують військову агресію Росії проти України та можуть становити загрозу національній безпеці Латвії, - йдеться у відповіді служби державної охорони Латвії .

Вже 62 іноземцям було відмовлено у в'їзді до Латвії. Серед них 41 росіянин, 14 білорусів і 7 громадян інших країн. Для таких осіб анульовують візу для поїздок до Шенгенської зони.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Блок рекламы


Похожие новости
У Бундестазі звинуватили Шольца у затягуванні допомоги Україні: "Не слід розслаблятися"У Бундестазі звинуватили Шольца у затягуванні допомоги Україні: "Не слід розслаблятися"
У Пентагоні відреагували на масове вбивство українських військовополонених, застерігши не вірити росіянамУ Пентагоні відреагували на масове вбивство українських військовополонених, застерігши не вірити росіянам
Ще майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в УкраїніЩе майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в Україні
Захисники все ближче до Херсона: експерт розповів про три варіанти дій росіянЗахисники все ближче до Херсона: експерт розповів про три варіанти дій росіян
"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку: росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку: росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації
Правоохоронці встановили особи понад п'яти тисяч вкрадених росіянами дітейПравоохоронці встановили особи понад п'яти тисяч вкрадених росіянами дітей
Санкції призупиняють російський наступ в Україні — чиновник ПентагонуСанкції призупиняють російський наступ в Україні — чиновник Пентагону
За п’ять місяців війни США прийняли сто тисяч українцівЗа п’ять місяців війни США прийняли сто тисяч українців
Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладачівНімеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладачів
Литва, Латвія та Нова Зеландія готові підтримати позов Києва проти Росії в Міжнародному суді ООНЛитва, Латвія та Нова Зеландія готові підтримати позов Києва проти Росії в Міжнародному суді ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости