Латвія на кордоні вимагає від росіян підписати документ про засудження війни в Україні

Латвія на кордоні просить росіян підписати документ про засудження війни в Україні, - повідомляє видання LSM.

В матеріалі зазначається, що у соцмережах росіяни, які іммігрували до Латвії, висловили обурення через перевірки на кордоні.

Метою перевірок є виявлення осіб, які підтримують військову агресію Росії проти України та можуть становити загрозу національній безпеці Латвії, - йдеться у відповіді служби державної охорони Латвії .

Вже 62 іноземцям було відмовлено у в'їзді до Латвії. Серед них 41 росіянин, 14 білорусів і 7 громадян інших країн. Для таких осіб анульовують візу для поїздок до Шенгенської зони.