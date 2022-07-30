Новостей.COM ⇒
2022-07-30
Латвія на кордоні вимагає від росіян підписати документ про засудження війни в Україні
Метою перевірок є виявлення осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці Латвії
Росіян просять засудити агресію РФ під час в'їзду до Латвії© Новая газета
Латвія на кордоні просить росіян підписати документ про засудження війни в Україні, - повідомляє видання LSM.
В
Метою перевірок є виявлення осіб, які підтримують військову агресію Росії проти України та можуть становити загрозу національній безпеці Латвії, - йдеться у відповіді служби державної охорони Латвії .
Вже 62 іноземцям було відмовлено у в'їзді до Латвії. Серед них 41 росіянин, 14 білорусів і 7 громадян інших країн. Для таких осіб анульовують візу для поїздок до Шенгенської зони.
Артем Руденко, ZN.ua