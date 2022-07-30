Джо Байден балотуватиметься на пост президента США в 2024 році

Джо Байден повторно балотуватиметься на пост президента США в 2024 році. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Відповідаючи на питання журналістів, вона коротко повідомила, що чинний президент планує продовжити свою роботу в якості політичного лідера американського народу.

«Президент балотуватиметься у 2024 році. До виборів ще далеко, тому я не можу вдаватися в особливості будь-яких політичних питань з цього приводу, оскільки перебуваю поза цим процесом», – сказала Карін Жан-П’єр.

Заяву речниці Білого дому можна вважати своєрідною відповіддю на нещодавнє висловлювання з боку члена палати представників від демократів Діна Філіпса, який закликав Байдена не йти на вибори в 2024 році і «дати дорогу молодим».

«Я поважаю Джо Байдена. Я вважаю, що він – незважаючи на деякі помилки та невірні рішення, незважаючи на його вік, – я вважаю, що він порядна людина, яка має принципи, співчуття, емпатію та силу. Але я вважаю, що йому не слід балотуватися знову. Думаю, що нове покоління переконливих, добре підготовлених, діяльних демократів принесе країні набагато більше користі», – заявив Філіпс.