Україна винесла на Раду безпеки ООН обговорення теракту в Оленівці

Україна вимагатиме виключення Росії з Ради безпеки ООН, інформує ZN.ua.

Україна винесе на рівень Ради безпеки ООН обговорення скоєного російським окупантами злочину - вбивства українських військовополонених у колонії у смт Оленівка на Донеччині. І ставитиме питання про виключення Росії як країни-агресора та терориста з Ради безпеки ООН. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

"Сьогодні весь світ жахнувся від чергового військового злочину Росії. Підступним вбивством понад півсотні українських військовополонених, наших захисників внаслідок спланованого вибуху в колонії окупованої Оленівки. І сьогодні ж ми невідкладно винесли це страшне злочинне діяння Росії на найвищий глобальний рівень - на рівень Радбезу ООН. Адже це злочин не лише проти України. Це злочин проти всього цивілізованого світу. Проти статуту ООН. Проти Женевських конвенцій. Проти всього людського", – повідомив Сибіга у Facebook.

Президент Зеленський зібрав термінову нараду з головами всіх силових відомств, після чого вони звернулися до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою направити своїх представників, Уповноваженого ВР з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії у смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області для інспекційної місії.

Підписанти нагадали, що ключовою умовою евакуації захисників Маріуполя з території заводу «Азовсталь» було зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров'я українських захисників. Ця гарантія була цинічно порушена.

Офіс генерального прокурора відкрив справу за ч. 2 статті 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Офіс президента України та МЗС закликали світову спільноту відреагувати на зухвалі дії Кремля. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пообіцяв, що українці помстяться за загиблих.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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