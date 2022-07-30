Україна винесла на Раду безпеки ООН обговорення теракту в Оленівці

Україна винесе на рівень Ради безпеки ООН обговорення скоєного російським окупантами злочину - вбивства українських військовополонених у колонії у смт Оленівка на Донеччині. І ставитиме питання про виключення Росії як країни-агресора та терориста з Ради безпеки ООН . Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

"Сьогодні весь світ жахнувся від чергового військового злочину Росії. Підступним вбивством понад півсотні українських військовополонених, наших захисників внаслідок спланованого вибуху в колонії окупованої Оленівки. І сьогодні ж ми невідкладно винесли це страшне злочинне діяння Росії на найвищий глобальний рівень - на рівень Радбезу ООН . Адже це злочин не лише проти України. Це злочин проти всього цивілізованого світу. Проти статуту ООН . Проти Женевських конвенцій. Проти всього людського", – повідомив Сибіга у Facebook .

Президент Зеленський зібрав термінову нараду з головами всіх силових відомств, після чого вони звернулися до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою направити своїх представників, Уповноваженого ВР з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії у смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області для інспекційної місії.

Підписанти нагадали, що ключовою умовою евакуації захисників Маріуполя з території заводу «Азовсталь» було зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров'я українських захисників. Ця гарантія була цинічно порушена.

Офіс генерального прокурора відкрив справу за ч. 2 статті 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Офіс президента України та МЗС закликали світову спільноту відреагувати на зухвалі дії Кремля. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пообіцяв, що українці помстяться за загиблих.